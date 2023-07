Bomba de gasolina pega fogo no Núcleo Bandeirante

O CBMDF foi acionado, porém, os frentistas utilizaram dos extintores do local para controlar o incêndio antes mesmo da chegada deles

Por volta das 22h de ontem (19), um motorista não percebeu que seu carro ainda estava com o bico de abastecimento engatado no tanque e arrancou, fazendo com que a bomba de combustível fosse arrancada de sua base de instalação e o fogo começasse. O incidente aconteceu no posto BR da EPNB, próximo ao Restaurante Paraíba Carne de Sol.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, porém, os frentistas utilizaram dos extintores do local para controlar o incêndio antes mesmo da chegada deles.

A equipe de socorro fez o rescaldo do incêndio, isolou o local e gerenciou os riscos presentes. As instalações ficaram aos cuidados dos funcionários do estabelecimento.