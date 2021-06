Bolsonaro comemora morte de Lázaro Barbosa

“CPF cancelado”, escreveu o presidente. Lázaro foi morto na manhã desta segunda (28) após 20 dias de buscas

O presidente Jair Bolsonaro comemorou a morte de Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, na manhã desta segunda-feira (28). Lázaro foi morto após confronto com a polícia no setor Itamaracá, em Águas Lindas de Goiás-GO.

“CPF cancelado”, escreveu o presidente.

LÁZARO: CPF CANCELADO! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2021

O governador Ibaneis Rocha também falou sobre o caso, uma vez que as polícias do DF participaram das buscas. Ibaneis afirmou que os policiais fizeram o seu trabalho dentro da legalidade, dos limites da lei. O chefe do Executivo local disse ainda que, se Lázaro foi morto, deve-se pelo conflito criado por ele mesmo.

A informação da morte de Lázaro veio à tona após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciar nas redes sociais que ele havia sido preso. Minutos depois, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) confirmou a morte. Com entusiasmo, Caiado declarou que “Goiás não é Disneylândia de bandido”. Foram 20 dias de buscas.

Ta aí, minha gente, como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido pic.twitter.com/pIwYWT7iYW — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) June 28, 2021