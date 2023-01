Bolsonarista confessa tentativa de explodir bomba no Aeroporto de Brasília

O homem passou por interrogatório na sede do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor)

Preso acusado de participar de tentativa de atentado, o extremista Alan Diego dos Santos Rodrigues confessou, em depoimento, a ação criminosa.

Alan passou por interrogatório na sede do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) e, questionado a respeito dos fatos ocorridos na véspera do Natal (24/12), confessou ter colocado pessoalmente um artefato explosivo em um caminhão tanque nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. Ele também afirmou que naquele momento estava na companhia de Wellington Macedo de Souza, no veículo dele.



Alan Diego afirmou, ainda, que recebeu o artefato horas antes, no acampamento do QG do Exército, de George Washington, preso em flagrante no dia 24/12 por policiais da 10ª Delegacia de Polícia. A narração de Alan colabora de forma exata com a conclusão das investigações da Polícia Civil do Distrito Federal.



O interrogado, que já é réu em ação penal pelo fato acima citado, se entregou, na terça-feira (17), na cidade de Comodoro/MT e foi recambiado a Brasília na aeronave da PCDF por equipes do Decor e da Divisão de Operações Aéreas (DOA).



Agora, Alan será transferido para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal, ondepermanecerá à disposição do Poder Judiciário.