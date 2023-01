Objetos furtados são recuperados no estacionamento do Hospital Regional da Ceilândia

A vítima do furto relatou que um de seus pertences (Tablet) estava sendo rastreado e a localização estava constando no estacionamento do HRC

Os policiais militares do 8° BPM recuperaram objetos furtados por volta das 9h desta quinta-feira (19), na Ceilândia. A equipe foi chamada por um homem no Hospital Regional da Ceilândia (HRC) que informou aos policiais que o seu carro havia sido arrombado e que levaram alguns de seus pertences. Informou também que um de seus pertences (Tablet) estava sendo rastreado e a localização estava constando no estacionamento do HRC.

Foi intensificado o policiamento e a equipe encontrou o aparelho e outros objetos furtados em um veículo que se encontrava aberto. Os objetos foram levados para a 15° Delegacia de Polícia.