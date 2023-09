Bolsa abandonada em UPA assusta moradores do Gama

As autoridades agiram rapidamente para garantir a segurança da área e de todos os presentes na UPA do Gama

Por volta de 1h32min da madrugada, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada na região administrativa do Gama, no Distrito Federal, uma bolsa foi encontrada abandonada em suas instalações, gerando suspeitas de que poderia se tratar de um objeto explosivo.

Imediatamente, a equipe do 9⁰ Batalhão da Polícia Militar (BPM) tomou conhecimento da situação e, seguindo protocolos de segurança, acionou a operação PETARDO, contando com o apoio especializado do esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) do Distrito Federal.

Durante os procedimentos de verificação, a equipe especializada não encontrou indícios de qualquer tipo de explosivo na bolsa suspeita.