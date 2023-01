Bocas de lobo na Ceilândia passam por limpeza

“É um trabalho importante para evitar enxurradas no Pôr do Sol, já que a água que desce pela Elmo Serejo vai para lá, passando pelo P. Sul”

O programa GDF Presente e a Administração Regional de Ceilândia executaram a limpeza de 50 bocas de lobo na Avenida Elmo Serejo. Uma equipe de 13 pessoas retirou descartáveis e terra das estruturas, localizadas a partir do viaduto do Metrô-DF, próximo à estação Ceilândia Sul, sentido Setor P. Sul.

“É um trabalho importante para evitar enxurradas no Pôr do Sol, já que a água que desce pela Elmo Serejo vai para lá, passando pelo P. Sul”, explica o administrador da região, Dilson Resende. “Além de causar alagamentos, a enxurrada pode provocar erosões nas ruas, que não são pavimentadas, e dificultar a vida dos moradores”, completa o gestor.

O coordenador do Polo Oeste 2, Elton Walcacer, acrescenta que, além da limpeza das bocas de lobo, houve a reposição de tampas que foram deslocadas pelas enxurradas registradas no final do ano passado. “É mais segurança para os pedestres e ordem à zeladoria da avenida”, destaca ele.

A gerente de Manutenção e Conservação de Ceilândia, Tatiana Alves Souza, explica que todo o material encontrado nas bocas de lobo, principalmente descartáveis, é ensacado e disponibilizado para a coleta comum do SLU. “Já a terra é aproveitada como adubo. Espalhamos pelos canteiros da cidade, ao redor das árvores”, indica.

A desobstrução das bocas de lobo será depois executada por um caminhão hidrojato da Novacap. Participaram do trabalho oito reeducandos do projeto Mãos Dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília