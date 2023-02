Bloco da Baratinha anima pais e crianças no Parque da Cidade

Primeiro dia do bloco reuniu milhares de famílias, muita espuma, confete e serpentina

O primeiro dia do bloco infantil da Baratinha fez sucesso entre as famílias na tarde deste domingo (19), no Parque da Cidade. Dentro do estacionamento 12, a estrutura montada com cama elástica, palco para shows, além de área coberta para a venda de doces e para abrigar do sol ou chuva, atraiu o público. Com muita espuma artificial de spray, confetes e serpentina, as crianças e adultos presentes brincaram muito durante a festa.

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Este é um dos festejos mais tradicionais de Brasília, criado há mais de 30 anos por Luiz Lima, que continua como produtor do bloquinho. Todo o evento é voltado para as famílias e pensado no mundo lúdico das crianças. No local, os pequenos vão fantasiados dos personagens que mais gostam, com o cabelo pintado, tintura no rosto e muita energia para gastar no evento que se estende das 13h30 às 20h30 até a próxima terça-feira (21).

Participando pela primeira vez de um Carnaval de rua, o casal Tainá da Hora, 45 anos, e Renato Hailton, 48, foram motivados a iniciar uma tradição com a chegada da filha Maria, de apenas 3 anos. Ambos esperavam o retorno das festanças para finalmente conhecer o bloquinho e levar a filha para brincar no local. Eles também foram com o sobrinho Sérgio, de 11 anos.

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

“Apesar de estarmos há muitos anos anos em Brasília, nunca fomos num bloco”, disse Renato. O casal veio do Pará há 23 anos, mas nem no estado natal chegaram a ir a alguma comemoração no Carnaval. “Nossa filha é uma benção pra nós, porque não podíamos ter filhos”, afirmou Tainá. “Ela nos motivou a vir para cá brincar e aproveitar”, continuou.

“Estamos amando a experiência, é muito maravilhosa. Vamos vir nos outros dias também, porque como ela é criança, quisemos mostrar um pouco da cultura brasileira. Está sendo muito prazeroso estar vivendo esse momento com ela”, comentou.

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

A celebração no Parque da Cidade também é um alívio após quase três anos de restrições impostas para evitar a proliferação do vírus da covid-19 na capital. “O Carnaval é uma forma de se reaproximar e mostrar a alegria que o brasileiro tem”, finalizou.

Também foram com os filhos os baianos Bruno e Vanessa Marques. Os pequenos Bruno e Ryanna se divertiram com as guerras de espuma e confete. Esse é o segundo ano da família no bloco da Baratinha, sendo a primeira vez antes da pandemia da covid-19, em 2020. “A Baratinha é um bloco muito maravilhoso nesse Carnaval de Brasília”, afirmou.

De Salvador e apaixonados pelo feriado de Carnaval, a festa em Brasília serve para lembrar das celebrações na cidade natal, apesar de Vanessa defender que não há Carnaval como o de Salvador. “O de lá é o melhor do mundo, mas estando aqui em Brasília, a gente aproveita também. Mas Salvador é Salvador, não se compara”, disse.

“Estava fazendo muita falta. Todo mundo com muita felicidade, brincando, se divertindo. As crianças amam o Carnaval, estavam com muita saudade, mas não só elas, porque a mamãe e o papai também”, destacou Vanessa.

Programação

No tradicional bloco da Baratinha, voltado para as crianças, são tocadas marchinhas infantis, as famosas harmonias entre os instrumentos de sopro e a percussão, além de músicas que relembram os tempos de infância de alguns pais.

As atrações principais são as bandas Trem das Cores, Baratinha e Chiqueiro Bacana. Mais informações podem ser consultadas no Instagram e no site do bloquinho: www.bloquinhobaratinha.com.br, onde também pode ser acessada a história da Baratinha.