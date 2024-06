Blitz visa melhorar a qualidade do sinal de internet em Brasília

Quem passou pela Rodoviária do Plano Piloto, ao lado do Conjunto Nacional, pode ver uma tenda da Blitz de Telefonia do Ministério das Comunicações. A ação irá percorrer 20 pontos do Distrito Federal entre os dias 1º e 5 de julho, para analisar a qualidade da cobertura da telefonia e internet móvel. Segundo o órgão, essa ação beneficiará 2,8 milhões de pessoas atendidas pela telefonia móvel em toda capital federal.

Depois da medição feita no local, foi concluído que a qualidade do sinal de internet da Rodoviária está nos padrões definidos pela Blitz. A velocidade mínima da internet móvel do 4G deve ser 10 mbps, e do 5G, de 100 mbps. As operadoras que tiverem esse padrão, vão receber um selo de qualidade.

O superintendente de fiscalização da Anatel, Marcelo Alves, esteve à frente da operação, e explicou que o equipamento analisa aparelhos 6 celulares normais, comprados no mercado, após rodar um aplicativo específico com as três operadoras de internet. Três aparelhos fixados em 4G, e três em 5g, para pegar a melhor tecnologia que tiver disponível. “Ele mostra até mesmo 3G, se for o caso. A beleza dele é medir no mesmo ponto e, ao mesmo tempo, todas as prestadoras dessas tecnologias”.

O equipamento mede a qualidade, além de fazer o teste de velocidade e tempo de resposta da rede, e a intensidade do sinal na região. “Agora nós estamos aqui com o Ministério, nesse esforço de melhorar a qualidade e a experiência do usuário, não só aqui em Brasília, mas das principais cidades do DF e do Brasil”.

Cleber Affanio, diretor institucional de uma das operadoras presentes na operação, a TIM, afirmou que os dados de rede são monitorados 24 horas por dia. “Essa informação da Blitz, é uma informação prática a mais para que nós possamos identificar como podemos melhorar ainda mais a qualidade para o usuario da operadora no DF”.

Ampliação da cobertura de sinal

Segundo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, essa ação surgiu de um apelo da sociedade, e tem o objetivo de ampliar a conexão do 4G e 5G em localidades que ainda não tem uma cobertura. “Quando a gente fala isso, estamos falando de regiões periféricas. Aqui em Brasília, chegaram demandas de que existiam comunidades em que não chegava a cobertura de algumas operadoras. E a Blitz vai buscar identificar essas falhas”.

O programa visa trazer uma melhoria da qualidade das bandas largas móveis, com uma verificação mais apurada da qualidade do serviço oferecido pelas operadoras pelas três operadoras principais de telefonia. “Nós sabemos que a internet é utilizada em grande maioria, através de dispositivos móveis, o que representa 99% da utilização de sinal pela população”, apontou.

O ministro destacou a importância desse serviço na vida da população no dia a dia, que recorre a uma série de atividades via aplicativos. “O próprio serviço do governo através da plataforma GovBR, como também plataforma de governos estaduais, municipais, além de serviços bancários e até o teletrabalho mesmo, que algumas pessoas realizam por meio de dispositivos móveis, assim como usam aplicativos na área da saúde e educação”, citou.

Depois de um prazo de 30 dias, após o término da operação no DF, será feito um relatório por parte da agência, para ser compartilhado com cada operadora separadamente, com os dados analisados de cada uma. Assim, as operadoras podem estruturar um plano de ação para que nos próximos seis meses, possam entregar um serviço melhor para a população naqueles locais que forem apontados que precisam de melhorias. “Após esses seis meses, a agência faz novamente uma blitz, percorrendo os mesmos pontos para verificar se as ações das operadoras foram feitas sucessivamente”, afirmou Juscelino.

A ação é feita em parceria com os técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que fazem a verificação e avaliação dos problemas de conectividade nas cidades, em especial nas chamadas regiões de “sombra”, onde há falta de sinal de celular.

Próximas medições no DF

Entre os dias 1º e 5 de julho, às outras medições vão ocorrer nos seguintes lugares: campus da Universidade de Brasília (UnB) no Gama; Ponte Alta, também no Gama; DF 065; Sol Nascente; Setor Tororó; em Rajadinha, Planaltina; Núcleo Rural Casa Grande; Expansão da Samambaia; Incra 8, Ceilândia; Feira da Ceilândia; Fercal, Sobradinho; Praça do Relógio, Taguatinga; Bom Sucesso, Planaltina; Cidade Estrutural; Varjão; Condomínio Vivendas, Lago Azul; Mestre D´Armas, Planaltina; Condomínio Privê; Vale do Amanhecer; e Planaltina.

A Blitz já passou por outras cidades

Desde 2023, a Blitz da Telefonia Móvel já passou pelas capitais Macapá (AP), Natal (RN), Cuiabá (MT), São Luís (MA), Belém (PA), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Teresina (PI) e a cidade de Timon (MA).

Segundo o Ministério de Comunicação, a Blitz é uma resposta aos problemas na telefonia móvel relatados em todo o país, e faz parte do Programa Nacional de Melhoria da Cobertura e da Qualidade da Banda Larga Móvel, o ConectaBR. Os locais foram escolhidos com base nas reclamações feitas pela população dos municípios.

O índice de cobertura das prestadoras de serviço melhorou os níveis de qualidade a partir de então, e passou de 80% para 95%.

Saiba mais:

Se o consumidor quiser entrar em contato com a Anatel, basta acessar o aplicativo Anatel Consumidor, ou pelo site https://www.gov.br/anatel/pt-br, ou ainda, através do call center? 1331.