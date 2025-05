Blitz educativa mobiliza órgãos e estudantes contra queimadas no Park Way

Uma força-tarefa de prevenção a incêndios florestais atuará na próxima sexta-feira (23) na feirinha da Quadra 14 do Park Way, no Distrito Federal. Os motoristas serão abordados pela blitz educativa, marcada para ocorrer das 8h às 12h, que contará com a participação de diversas instituições, entre elas a Secretaria do Meio Ambiente (Sema-DF), o Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Fazenda Água Limpa da UnB, a Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Aeronáutica e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Durante a ação, equipes de diferentes órgãos ambientais vão alertar condutores e passageiros sobre os riscos da queima de lixo e restos de poda — principais causas de incêndios na região. A iniciativa, que também terá apoio de estudantes do 5º ano do Centro Educacional de Vargem Bonita, visa reduzir focos de queimadas especialmente na Área de Proteção Ambiental (APA) Gama e Cabeça de Veado.

“Essa iniciativa é muito importante, sobretudo, com a chegada da seca. Precisamos conscientizar a população sobre os riscos das queimadas em nossa cidade para que, juntos, possamos prevenir ao máximo os incêndios florestais. Contar com os estudantes nessa ação torna a conscientização ainda mais eficaz, pois sabemos que as crianças são multiplicadoras natas e cobram os adultos a colocarem as medidas em prática”, vice-governadora Celina Leão.

Para o secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, Gutemberg Gomes, a ação conjunta reforça o compromisso com a preservação e a educação ambiental. Ele ressalta a importância da participação da sociedade, sobretudo das novas gerações, nesse processo de conscientização. “É fundamental levar a mensagem da prevenção diretamente às pessoas e as crianças têm um papel essencial nisso. Quando os estudantes participam, aprendem e replicam o que viram e ouviram, a mudança se torna possível”, comentou o secretário.

A presença dos alunos não apenas contribui para a receptividade do público, como também fortalece a conscientização ambiental entre as novas gerações. Muitos deles vivem em áreas rurais e atuam como multiplicadores das mensagens de prevenção dentro de suas comunidades. A blitz integra o Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do DF (PPCIF), coordenado pela Sema-DF.

Serviço

Blitz Educativa de Prevenção aos Incêndios Florestais – Park Way

Local: Feirinha da Quadra 14 do Park Way – DF

Data: 23 de maio de 2025 (sexta-feira)

Horário: das 8h às 12h

Ação com participação de 23 instituições e estudantes do Centro Educacional de Vargem Bonita

*Com informações da Agência Brasília