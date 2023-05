Biblioteca infantil na Asa Sul leva conhecimento e diversão ao público

As matrículas para o projeto são abertas sempre no fim de cada semestre letivo, em julho e dezembro, com vagas limitadas

Localizada no coração da cidade, a Biblioteca Infantil da 104 Sul é um espaço de leitura e aprendizagem destinado a crianças de todas as idades. No local, funciona o projeto Escolinha de Criatividade, que abre aos estudantes o acesso a uma vasta coleção de livros, jogos educativos e atividades interativas que incentivam o interesse pela leitura e ajudam no desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais.

A Escolinha de Criatividade é um projeto idealizado e desenvolvido pela professora Maria Angélica Silva, articuladora da biblioteca.

“Nosso objetivo central é poder explorar o potencial das crianças, poder motivá-las pelo interesse na literatura e promover o acesso delas às artes visuais”, explica ela. O projeto atende, atualmente, 149 crianças entre 4 e 12 anos de idade, divididas em turmas de acordo com a faixa etária.

Inscrições

As matrículas para o projeto são abertas sempre no fim de cada semestre letivo, em julho e dezembro, com vagas limitadas para cada turma. Para participar, é necessário preencher uma ficha de inscrição presencialmente na recepção da biblioteca.

Cada turma frequenta a escolinha uma vez por semana, em dias e horários pré-determinados. A divisão de idades é feita de acordo com o estágio de desenvolvimento cognitivo e psicomotor dos estudantes, distribuídos em turmas de 4 a 6 anos, 7 a 9 anos e de 10 a 12 anos.

A escolinha também oferece acompanhamento individualizado para as crianças com necessidades especiais, visando garantir a inclusão social e a igualdade de oportunidades.

