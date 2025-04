Biblioteca desenhada por Niemeyer promove conversa de alunos com autor de livro sobre Brasília

A Biblioteca Escolar e Comunitária Professora Tatiana Eliza Nogueira, na 308 Sul, promoveu uma edição especial do projeto Hora do Conto nesta quarta-feira (9), em comemoração ao Dia Nacional da Biblioteca é celebrado em 9 de abril — mesmo mês em que se comemora o aniversário de Brasília.

Na ocasião, estudantes do 5º ano da Escola Classe 01 SHI-Sul, do Lago Sul, participaram de um bate-papo com o escritor Alexandre Parente sobre uma de suas obras, Brasília e o sonho encantado. “Nós unimos a data de comemoração do Dia da Biblioteca com o mês de abril, durante o qual, todos os anos, a gente faz atividades específicas sobre a cidade de Brasília”, apontou a coordenadora pedagógica da biblioteca, Ana Nélia Torquato.

“A biblioteca é bem conhecida justamente por estar no coração da quadra-modelo de Brasília. Então, as crianças chegam, fazem um passeio pela quadra, conhecem tudo aqui em volta e a gente conversa com eles sobre a biblioteca, que é patrimônio histórico cultural da cidade, temos o jardim interno que é do Burle Marx, o projeto arquitetônico é de Oscar Niemeyer. A gente recebe visitas de estudantes de arquitetura, de engenharia, de turismo… As crianças têm a oportunidade de viver a história de Brasília vindo aqui”, acrescentou Torquato sobre o local, gerido pela Secretaria de Educação e aberto a toda a comunidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

A obra escolhida para ser objeto da conversa aborda, por meio da fantasia, diversos aspectos da história da capital, desde seus pontos turísticos até os grandes nomes por trás da construção, como Niemeyer e Juscelino Kubitschek.

“É um livro que eu posso dizer que nasceu no coração de um candango. Eu moro em Brasília há quase 40 anos e falo sempre que aqui é uma terra acolhe, que abraça quem chega. Escrever sobre Brasília, para mim, é uma alegria”, contou Alexandre Parente. “Estar com as crianças é o suprassumo da vida do autor infantil, porque é nosso intercâmbio, é o nosso bate-papo, o olho no olho, é o que nos inspira”, completou.

Os alunos receberam exemplares do livro antes da atividade e chegaram à conversa cheios de perguntas para o autor. Um deles, inclusive, confessou estar emocionado por visitar uma biblioteca pela primeira vez.

“Eu percebo que os meninos, por mais que estejam aqui em Brasília, eles não conhecem muito a história de onde eles estão. Principalmente os que moram em RAs fora do Plano Piloto, como Itapoã e São Sebastião. E a gente busca levar a história, sobretudo nesse momento importante que é o aniversário de Brasília, para eles poderem ter esse conhecimento. A gente veio visitar a biblioteca, eles ficaram muito felizes e se sentiram pertencentes dentro da história de Brasília. Então, além de ser um momento mágico para eles, a gente consegue ensinar o conteúdo que a gente tem que ensinar sobre a história da capital”, arrematou o professor João Alberto Bastos.

*Com informações de Fernando Jordão, da Agência Brasília