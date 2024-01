Bezerrão reabre as portas com partida do campeonato Candango

Depois de receber a maior reforma de sua história, estádio foi palco para duelo entre Gama e Planaltina para cerca de 20 mil torcedores

Foi com a casa cheia que o Estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, reabriu as portas e recebeu a primeira rodada do Campeonato Candango. A partida entre Gama e Planaltina, na noite de sábado (13), terminou 2 x 0 para o alviverde, com gols de Patrick e Dieguinho. Porém, a grande atração da noite ficou por conta da festa nas arquibancadas. Cerca de 20 mil torcedores acompanharam a vitória do time da cidade na arena gamense.

A governadora em exercício Celina Leão comemorou a volta do Estádio. “É bonito demais ver o Bezerrão todo reformado. Não poderia deixar de vir prestigiar e ver de perto esse espetáculo que foi a abertura do Candangão. É uma alegria imensa para todos aqui do Distrito Federal ter o Bezerrão. Desejo que a população venha usufruir do estádio e assistir a inúmeros jogos aqui”, afirma.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, ressaltou a festa do público: “É uma alegria muito grande ver esse estádio lotado. A receptividade do público é o resultado do esforço de todo GDF, que trabalhou incansavelmente para entregar esta arena totalmente renovada à população do Gama, aos torcedores e aos clubes da nossa cidade”.

Reforma

O Bezerrão passou por uma grande reforma durante todo o ano de 2023. No total foram investidos R$ 3,9 milhões na recuperação da arena. As obras foram realizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer, enquanto o gramado foi trocado pela Novacap, sob a supervisão da pasta.

O palco esportivo que salvou vidas durante a pandemia com hospital de campanha recebeu a maior obra desde sua reinauguração, em 2008. Equipamentos contra incêndio, as caixas-d’água e o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) passaram por revisões e atualizações.

Os banheiros e vestiários também receberam intervenções, desde a substituição das cerâmicas, que estavam com problemas estruturais, até a instalação de suportes de sabonete e de papéis higiênicos.

Houve, ainda, a readequação da sinalização de segurança, além da renovação de toda a identidade visual do estádio. Na área externa do Bezerrão, a pintura foi renovada e vidros foram instalados na tribuna de honra.

Com informações da agência Brasília