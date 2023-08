Bem público: ciclovia vira caso de polícia

Motoristas vandalizam dispositivos de segurança instalados para proteger ciclistas. DER-DF e PMDF se unem para intensificar fiscalização

Poucos dias após o Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF) instalar bolas de concreto para inibir a passagem de automóveis na ciclovia que liga o Gama ao Catetinho, na DF-065, motoristas danificaram alguns dispositivos de segurança. Uma das bolas foi completamente arrancada e outra, segundo alguns ciclistas, está sendo desgastada aos poucos com uso de ferramentas até ser deslocada.

Em resposta aos infratores, o DER-DF e a Polícia Militar do DF (PMDF) decidiram atuar, juntos, para intensificar a fiscalização.

A invasão de carros e caminhões na ciclovia ocorre principalmente em horário de pico quando condutores usam o espaço para fugir dos engarrafamentos, principalmente no fim da tarde. A instalação das bolas de concretos se deu após reportagem do bikerrepórter do Jornal de Brasília, Afonso Ventania, denunciando as infrações.

Indignados, ciclistas que usam a malha cicloviária para trabalhar, ou por lazer, enviaram vídeos ao Jornal de Brasília mostrando a depredação. Eles se sentem ameaçados pela presença dos veículos motorizados.

“É lamentável. Fizemos a ciclovia, aumentamos a fiscalização pelas nossas câmeras e com a presença de motociclistas. A pedidos, colocamos a contenção para evitar que motoristas infratores invadissem o espaço de quem pedala. Agora é caso de polícia”, declara, inconformado, o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Jr.

Ainda segundo o gestor público, a união com a Polícia Militar do DF (PMDF) se torna necessária para “fiscalizar quem está cometendo esse vandalismo com o patrimônio público”, promete.

O comandante do Comando de Policiamento de Trânsito da PMDF (CPTran), coronel Edvã Sousa, afirmou à reportagem que é “inadmissível a conduta de motoristas que põem a vida de ciclistas e pedestres em risco e vandalizam o patrimônio público”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O comandante confirmou o apoio ao DER-DF para elaborar e executar estratégias como o objetivo de coibir as infrações. “Os órgãos de Segurança Pública já atuam juntos em outras ações. Vamos ampliar por que entendemos que estamos aqui para servir a sociedade a qualquer tempo e em qualquer lugar. Em vias, ciclovias e rodovias”, completa o oficial.

Para o morador do Recanto das Emas, Fábio Ferreira, que utiliza a ciclovia para o laser, a presença da PMDF pode ajudar a coibir a presença dos motoristas infratores. “Realmente é preciso intensificar a fiscalização no local para inibir esse tipo de comportamento que é mais recorrente no horário de pico, durante a volta do trabalho, no fim de tarde. Com a presença de policiais militares os carros vão parar de transitar onde a gente pedala”, diz o brigadista.

Além de colocar a vida de ciclistas em perigo, o trânsito de veículos pesados desgasta rapidamente o concreto asfáltico usado na malha cicloviária. “A estrutura foi planejada para o tráfego de bicicletas. Veículos automotores danificam o pavimento e ainda ameaçam os ciclistas”, acrescenta Fauzi Nacfur Jr..

Em nota, o DER-DF informa que o órgão está mapeando as ciclovias do DF para definir outros trechos que receberão as bolas de concreto. Um deles já identificado é o trecho que liga Taguatinga à comunidade 26 de Setembro. O órgão destaca também que, de acordo com o artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro, transitar com o veículo em ciclovias, ciclofaixas, acostamentos é infração gravíssima. A penalidade é a multa no valor de R$ 880, 41.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Distrito Federal mantém a segunda maior malha cicloviária do país (cerca de 665 quilômetros), perdendo apenas para São Paulo. O DER-DF deve entregar outros trechos até o fim do ano com o objetivo, principalmente, de integrar as ciclovias, uma demanda recorrente da população.