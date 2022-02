Beleza e autoestima preta preenchem espaços da capital

Exposição 365NEGRO expõe fotografias que enaltecem a riqueza da cultura negra

Foi a partir da necessidade de autorreconhecimento nas fotografias e um enegrecimento no feed do Instagram, que a fotógrafa Ester Cruz criou, em 2019, o projeto 365NEGRO. “Ele nasce com o objetivo de contribuir com a ampliação de uma autoimagem sobre a estética do povo negro no território brasileiro, tirando essa construção de um passado escravagista”, declara a artista. Contando com duas fotógrafas negras, o projeto traz a ideia de registros de pessoas negras sendo postados na rede social todos os dias. “Enegrecendo o feed com fotos que retratam a beleza do povo negro”, pontuou Ester.

O espaço, como ela, em conjunto com Beatriz Andrade, sua parceira, tem por objetivo transformar o projeto em uma experiência e uma vivência de reconhecimento e acolhimento. “Visibilizando a pluralidade de cada indivíduo, referenciando em fotos os afrolatinos em sua essência, desde criança a idosos, trazendo um novo olhar ao negro”, pontua a dupla.

Foto: Divulgação

Além do Instagram

Potencializando o poder de representatividade da iniciativa, nasceu a exposição 365NEGRO, que ocupou diversos locais da cidade como o Sesc Ceilândia e o Setor Comercial Sul e o Museu de Arte de Brasília. “A fotografia nunca foi uma ferramenta tão necessária para a autoestima dessa população preta quanto agora. Negros por negros fazem surgir de forma positiva o sentimento de existência para suas comunidades”, argumenta Ester Cruz. Trata-se, como ela mesmo define, de um trabalho que visa a diversidade e que visa um público bem misto. “Amantes das artes e fotografia, população periférica e negra são nosso público-alvo”, comenta a fotógrafa.

As obras da Exposição 365 Negro são corpos e rostos negros enquadrados pelas sensibilidades de duas fotógrafas que nasceram e vivem na ‘quebrada’, reverberando a luta pela ocupação negra dos espaços de poder. Pretende-se, como a profissional destaca, ocupar mais espaços na cidade, expondo em todo território não só essas, mas também outros projetos que surgirão dentro do 365.