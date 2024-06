Bebês internados na UCIN do HRSM participam de ensaio junino

A equipe de enfermagem da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) realizou um ensaio temático junino com os bebês internados no local nesta quinta-feira (13). Ao todo, sete recém-nascidos foram clicados e esbanjaram fofura com os trajes caipiras confeccionados pela equipe.

“Essa é uma maneira de prestar atendimento humanizado e acolhedor às mães que estão aqui com os filhos. O objetivo é ter um momento de descontração, tirar o peso da preocupação e deixar eternizado este momento positivamente, com lembranças boas. A equipe faz o ensaio com todo o amor e carinho”, explica a chefe do Serviço de Enfermagem da UCIN, Rosane Medeiros.

Segundo ela, muitas vezes, devido ao longo período de internação, as mães não conseguem realizar o ensaio newborn (fotos do bebê com até 15 dias) quando vão para casa e em outros casos, as famílias não possuem recursos financeiros.

Rayane Xavier, de 31 anos, é mãe do pequeno Rikelme, de apenas 8 dias de vida. Ela adorou a iniciativa da equipe. “É muito bom ter este momento para os bebês porque ficamos muito tempo aqui, preocupadas, e as fotos ficam de lembranças boas”, avalia.

Na opinião de Isabela Marques, de 22 anos, mãe de Bernardo, de 14 dias, a iniciativa é uma oportunidade de conseguir ter fotos dos primeiros dias de vida do filho. “Como não podemos mexer muito neles, as fotos não ficam legais. Agora, elas fazem este ensaio e eu consigo ter fotos bonitas do meu bebê, até para enviar para o pai dele, que está fora do Brasil. Além disso, alivia a tensão”, afirma.

*Com informações da Agência Brasília