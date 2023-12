Bebê em paradacardiorrespiratória é socorrido pelo CBMDF e sobrevive

A mãe passa bem, informou que estava grávida de 8 meses e que teve a criança de parto normal na chácara onde mora.

Um bebê que entrou em paradacardiorrespiratória logo após o nascimento foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e sobreviveu na entrada do Monte Alto-GO, divisa com Brazlândia às 07h52 desta segunda-feira (13/12)

O CBMDF foi acionado para atender esta ocorrência e durante o percurso até o endereço informado pelo solicitante, encontraram com o carro dos pais da criança que se deslocavam a caminho do hospital.

Os socorristas atenderam a mãe e a criança que segundo informação dos pais, havia nascido à 15 minutos, aproximadamente.

A criança do sexo masculino estava em paradacardiorrespiratória e o protocolo de atendimento com as manobras de reanimação cardiopulmonar foi iniciado no percurso até ao hospital.

Após 51 minutos de atendimento, os sinais vitais foram restabelecidos e o recém nascido permaneceu internado no Hospital Regional de Brazlândia.

