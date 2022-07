Beach Tennis ganha cada vez mais adeptos em Brasília

Um dos pioneiros do esporte em Brasília é o treinador Delano Choiary, que fundou a Calango Beach Tennis em 2015

Que o Beach Tennis se tornou um dos esportes preferidos do brasiliense, todo mundo já sabe, principalmente com a pandemia, onde a busca por atividades ao ar livre e com distanciamento aumentou. Mas não parou por aí.

Criado na Itália no final da década de 1980, hoje o esporte é febre em todo o país. E um dos pioneiros do Beach Tennis na Capital Federal é o treinador e professor de educação física, Delano Choiary, que fundou a Calango Beach Tennis em 2015 com o propósito de ajudar na formação de pessoas e atletas para o esporte e para a vida.

“Conheci esse esporte no Rio de Janeiro, e quando voltei para Brasília, sabia que precisava trazer o Beach Tennis para cá. A minha surpresa foi descobrir que ele já existia aqui, mas não era muito conhecido”, explicou Delano.

O professor de educação física tinha acabado de ser demitido de uma escola particular de Brasília, e viu no esporte uma oportunidade de voltar a trabalhar. Delano aprendeu os movimentos básicos do Beach Tennis com Gui Prata, que já foi jogador e técnico da Seleção Brasileira e um dos melhores da história na modalidade. “Eu tive que aprender a me virar. Juntei tudo que eu já sabia dos outros esportes para montar uma aula”, contou o professor.

Outros convites surgiram, mas acabaram não indo para frente. Então, a solução encontrada foi montar sua própria escola. Desde então, já são sete locais de treinamento por todo o Distrito Federal, além das quadras do Na Praia, grande evento realizado no Setor de Clubes Sul de Brasília.

Foto: Camila Bairros/JBr

“Se eu fosse definir o Beach Tennis em duas palavras, seria inclusivo e democrático. Do magro ao gordo, do baixo ao alto, da criança ao idoso, todo mundo pode jogar. Só precisa de uma bolinha, da raquete e de muita força de vontade”, afirmou Delano.

Com tanto sucesso, o criador da Calango Beach Tennis acredita que em pouco tempo a modalidade vai se tornar Olímpica. “Basta conseguirmos fazer os jogos serem mais televisivos. É um esporte muito rápido, e às vezes fica difícil de conseguir ver a bolinha”, completou o professor.