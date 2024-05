Bazar beneficente para ajudar pacientes com câncer

Na próxima quinta-feira (9), a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Distrito Federal (RFCC-DF) realizará um Bazar de Dia das Mães para arrecadar fundos para a instituição, que atende mais de 700 pessoas que lutam contra o câncer na capital e no entorno. O bazar anual acontecerá a partir das 8h na tenda rosa do Hospital de Base do DF (HBDF) e reunirá roupas e sapatos masculinos, femininos e infantis, além de outros itens como bolsas e peças de artesanato.

A organização do bazar garante preços em conta e peças novas e seminovas disponíveis para os visitantes. De acordo com a 2ª secretária, coordenadora da Rede e do evento, Larissa Bezerra, como a instituição se mantém 100% a partir de doações para a sustentação de mais de 15 projetos,

“O bazar é um dos nossos projetos para mantê-los, que envolvem doações de cestas básicas, doações de medicamentos para os pacientes, de passagens [de ônibus] para o paciente fazer os tratamentos [no HBDF], a montagem de kits de higiene que doamos para o prédio inteiro do hospital – não apenas os que estão em tratamento contra o câncer. Ajudamos também pacientes no pronto-socorro”, elencou a coordenadora.

Um dos principais apoios prestados pela organização a partir das arrecadações, segundo ela, é para a ajuda em exames importantes para a detecção do câncer e o início do tratamento. Um deles é o de imunohistoquímica – para o estudo das células cancerígenas no corpo –, que, quando não é possível fazer pela rede pública, a RFCC o custeia em uma clínica parceira pagando metade do valor para a realização do procedimento hospitalar.

“Além de ter parcerias com laboratórios, muitas vezes a gente paga pelo exame. Tem muitos pacientes que não conseguem pagar pelo exame e a gente ajuda custeando ele. Nesse último mês [abril], nós pagamos para quatro pacientes com a ajuda de doações de campanhas nos grupos. Sem esse exame, o tratamento do paciente fica parado”, afirmou.

Os fundos financeiros e os meios para este e outros projetos de subsídio a pacientes com câncer são arrecadados a partir de iniciativas como o bazar. “Outras pessoas não conseguem, até conseguirem o passe-livre, arcar com as passagens de ônibus para chegar ao hospital para uma radioterapia”, acrescentou.

Quem quiser contribuir com o Bazar das Mães da próxima quinta-feira (9) pode fazer doações de roupas e outros itens (confira o SAIBA MAIS) na sala principal de atendimento da RFCC dentro do Hospital de Base.

A renda decorrente das vendas do bazar serão revertidas para a melhora dos atendimentos de pacientes oncológicos (com cânceres malignos), além de itens para auxiliar no tratamento e conforto dos pacientes.

28 anos de missão

A Rede Feminina de Combate ao Câncer completa 28 anos de existência neste ano. Os trabalhos direcionados a pacientes oncológicos no DF iniciaram em 1996 e a organização sem fins lucrativos foi fundada por Maria Thereza Simões Falcão, juntamente com outras lideranças femininas, com o objetivo de prestar assistência a pacientes portadores de câncer em vulnerabilidade social – sempre no Hospital de Base.

SAIBA MAIS

Quem quiser ajudar no projeto para além das compras no bazar, poderá também fazer doações de itens para a venda na próxima quinta-feira (9):

As doações podem ser de:

Perucas, toucas e lenços;

Material de higiene pessoal, como sabonetes, pasta dental, escova dental, entre outros;

Roupas, calçados, livros e brinquedos;

Cabelos com mais de 30cm, sem química;

Cestas básicas, alimentos não perecíveis e lanches.