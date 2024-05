Carro não licenciado e com 458 infrações é flagrado no Jardim Botânico

Um WV/Gol prata foi flagrado enquanto circulava pelo Bar Santa Fé, no Jardim Botânico, por agentes do helicóptero Sentinela da Unidade de Operações Aéreas do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) nesta segunda-feira (29). O carro, que estava sem licenciamento, foi parado por agentes no solo, que foram avisados pelo helicóptero sobre a presença suspeita do veículo.

Ao consultar o sistema, os agentes ainda identificaram que o veículo possui em seu prontuário 458 autuações por infrações de trânsito, sendo a maioria delas por transitar com a velocidade acima da permitida na via, avançar o semáforo, transitar em faixa exclusiva, entre outras irregularidades que colocam em risco a segurança viária.

O veículo, com R$ 77.582,70 em débitos relativos a tributos, encargos e multas, estava com o licenciamento vencido desde 2015 e foi levado ao depósito da autarquia, na Asa Norte.

Operação Torre Forte

A Operação Torre Forte é realizada com a utilização do helicóptero Sentinela e viaturas de apoio em solo. Mediante consultas, os agentes identificam veículos de infratores contumazes, que têm colocado a população em risco. Assim que identificados, o helicóptero Sentinela é acionado para localização e acompanhamento dos veículos até a abordagem dos agentes em solo.

O objetivo da operação é retirar das ruas veículos com grande quantidade de infrações registradas em seu prontuário, já que seus condutores demonstram não se importar com as regras e colocar em risco a segurança de todos que transitam nas vias do DF.

*Com informações da Agência Brasília