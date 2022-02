Batida policial fecha laboratório de drogas no Recanto das Emas

Foram apreendidos uma prensa para fabricação de escstasy, uma balança de precisão, um frasco contento skank, seis porções de maconha, dois sacos com comprimidos de ecstasy, um saco contento haxixe

A Polícia Militar do Distrito Federal fechou um laboratório de drogas situado na cidade do Recanto das Emas, por volta das 20h50 desta terça (1º).

As equipes estavam em patrulhamento pela região da Coca Cola, em Taguatinga Sul, quando viram dois indivíduos em atitude suspeita, que perceberam a aproximação da polícia tentaram se esconder dentro de um bar.

Foi encontrado uma porção de drogas com um dos indivíduos abordados. Questionados, outro dos detidos informou que residia na 113 do Recanto das Emas. As equipes se deslocaram para o endereço citado onde foram encontrados várias porções de drogas.

Os policias foram informados de outra residência na 508 da região, onde foram encontrados mais drogas e a prensa para fabricação do ecstasy.

Um dos abordados já tinha sido preso no dia 23/01 pela ROTAM quando foi desarticulada no Recanto das Emas uma quadrilha de fabricação de drogas.

Foram apreendidos uma prensa para fabricação de escstasy, uma balança de precisão, um frasco contento skank, seis porções de maconha, dois sacos com comprimidos de ecstasy, um saco contento haxixe. Os detidos com as drogas foram encaminhados a 27º DP.