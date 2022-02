Bares e restaurantes se unem pelo passaporte sanitário no DF

Cem estabelecimentos e entidades culturais já assinaram o Manifesto Pelo Passaporte da Vacina. Documento será entregue ao governador Ibaneis Rocha

O presidente da Comissão Especial da Vacina, deputado Distrital Fábio Felix (PSOL), representantes de bares, restaurantes e movimentos culturais da cidade lançaram o Manifesto Pelo Passaporte da Vacina. O objetivo é pressionar o GDF a instituir o passe sanitário no DF, medida que garantirá mais segurança para a atuação do setor gastronômico e de eventos durante a pandemia da Covid-19.

100 empreendedores e produtores culturais já assinaram a carta, que será entregue pessoalmente ao governador Ibaneis Rocha pela Comissão da Vacina e por representantes dos estabelecimentos comerciais. No documento, entidades e empresários pedem a adoção do passaporte como uma forma de “aumentar a sensação de segurança de clientes quando frequentam os empreendimentos”.

“É injustificável a resistência do governador em cobrar o passaporte da vacina, medida adotada por diversos países e cidades brasileiras e que contribui para o controle da pandemia e para o aumento do número de imunizados. A união entre a Comissão da Vacina, empresários e o segmento cultural prova que os donos de estabelecimentos clamam pela cobrança do comprovante de vacinação. Sem dúvidas essa medida trará mais segurança para que as pessoas frequentem os locais, recuperando a economia local”, declara Fábio Felix.

Os signatários do manifesto também pedem que o GDF estabeleça reuniões periódicas do Comitê Científico da COVID-19 com representantes dos bares, restaurantes e produtores de eventos. O objetivo é “com que os empresários, artistas e produtores culturais saibam com antecedência as exigências do Governo para o setor, garantindo um mínimo de previsibilidade diante das medidas que afetarão o comércio e o setor cultural”.

Assinam o manifesto:

Fábio Felix, presidente da Comissão da Vacina Bar Beirute R2 Produções Pinella Influ Produções Taikan Fast Sushi Alegro Café Play Bar Fora do Eixo Faz Bem – Casa Vegana Goiabada Cascão Corina Cervejaria Antonieta Café e Cozinha Ricco Burguer Primo Pobre Mimo Bar Inverso Brooklyn Store Café Bar Birosca Chicão Vapø_r Outro Calaf 5quinto PLAY! EXTERNA Jamburita Cozinha Espaço Reviravolta Café Oyá Lah no Bar Casinha Café Pizzaria Brotinho Superquadra Los Baristas Altas Gastrobar TETA Cheese Bar Imagina Juntos Crazy Cake Crew Josetti Saiu do Armário Brechó Dream Soaps Brasil Brisa Ateliê Acarajé da Nanda Ser Breja Caixote Vegano Produtos Mimosa Dona Hortencia Confeiraria Ltda Ao Desapego – Festival de Brechós Feira Panela Candanga Feira Somos + Barito Mercado Local Barista Rosa Sancho Pança Restaurante Zelma Bolos e Doces Formidable Buffet Caracas, véi – Ponto de Cultura e gastronomia Empório Localismo Santuária Café Bar 2M Cultura Makossa Baile Black Clandestino Café Galeria Olho de Águia Pontão do Pistão Sul La Fiesta Velvet Pub Acesso Bar República dos Livres Confronto Soundsystem Bloco Cafuçu do Cerrado Bloco Suvaco de Asa Bar Encontro à Mineira Eye Patch Panda Objeto Encontrado Lampião GastroBar Bourbon Cafés Especiais Rubato Chocolate Bar Insto Cafés Selecionados TORANJA Pérola Mauss Cineme-se: filmes e música Bloco Filhos de Guetta Bloco das Três Vilãs Bloco Folha Seca Back Stage Brasília Recanto Favorito bar e restaurante Casa da Val Brio Colab Isso aqui é DF Carcará Hamburgueria Perde a Linha Fiesta de Trópico Cervejaria Seu Joca Fuck Parlour Xnes Company Industria XXI Samba Urgente Rota Leste Coletivo Sul Aha! Cafe 10 Santo Cristo Girô