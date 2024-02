Bandidagem: o alvo era um suposto ministro

Criminosos invadem propriedade em busca de suposto ministro. O caso aconteceu no último sábado, em área próxima ao Iate Clube

Duas pistolas, faca, roupas camufladas e balaclava (máscara). Assim estavam munidos quatro assaltantes que invadiram um lar de idosos na noite do último sábado (3) na Asa Norte, próximo ao Iate Clube de Brasília.

O suposto alvo da ação, que teria sido previamente orquestrada, seria um ex-ministro de Brasília. Essa possível linha de investigação pode esbarrar em situações que colocam a capital federal na mira de Organizações Criminosas (Orcrim) e facções de alcance nacional com viés político e financeiro.

De acordo com relatos ouvidos pela equipe de reportagem do Jornal de Brasília e com a investigação da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), o grupo teria entrado no local e, sob ameaças, rendido os funcionários do estabelecimento. Os criminosos teriam começado então a procurar e perguntar por um ministro que estaria no local – e que seria o alvo da ação.

“Cadê o ministro? Cadê o ministro?”, teriam questionado os invasores ao render a equipe. Os funcionários negaram a presença da autoridade e, após vasculharem o local e sem indícios de que ele estaria ali, os criminosos teriam se dado por convencidos de que estavam enganados. Eles saíram com pedidos de desculpas aos funcionários e fugiram com um carro.

Ao saírem do local, os criminosos teriam levado um celular e feito danos a equipamentos da central de monitoramento do estabelecimento na tentativa de atrapalhar as investigações, porem, familiares que estavam chegando para visitar seus parentes ao ver a quantidade de policiais, se assustaram, e os relatos dos momentos de horror ainda estão vivos nas memorias das vítimas. O caso continua em investigação pela 2ª DP (Asa Norte), que não passou maiores detalhes do ocorrido para proteger a integridade das investigações.

O crime aconteceu em uma área remota da Região Administrativa e esta não é a primeira vez que assaltantes invadem casas na localidade. A falta de iluminação dos postes públicos do local, há quase um ano reclamada pelos moradores e frequentadores, é outro fator que oportuniza crimes similares a acontecer na região.

Medo

Ainda de acordo com uma moradora da região, o medo é constante durante as noites na região, em razão do isolamento da área, com poucas casas. As únicas luzes que iluminam o local, segundo ela, são as instaladas pelos próprios residentes da localidade, uma vez que os postes presentes estão com as lâmpadas apagadas. Apesar da tentativa dos moradores de clarear a área, os esforços são mínimos frente à falta de iluminação pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não estamos conseguindo dormir direito por conta do medo. Há algum tempo assaltaram outras casas aqui perto. Muitas pessoas nessa época de saidão acabam passando por aqui. Já vi gente com tornozeleira eletrônica passando. […] Aqui é muito escuro e passam muitas pessoas por aqui que não conhecemos. […] Ficamos com receio porque tem um campo aberto perto, ouvimos sons de madrugada”, destacou a moradora.

Conforme relatou, no dia do ocorrido no lar de idosos, a Polícia Civil recomendou que se mantivessem alertas para o caso de avistarem os quatro homens, uma vez que estavam armados.