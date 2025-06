Bandeira tarifária de junho será vermelha. Saiba como economizar energia e evitar o aumento no valor da conta

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que, durante este mês de junho, a bandeira tarifária que estará em vigor será a vermelha no patamar 1. Isso significa que haverá uma cobrança adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, impactando diretamente o valor final da conta de energia elétrica de todos os consumidores. Diante deste cenário, a Neoenergia Brasília reforça a importância do uso consciente da energia elétrica. A adoção de hábitos simples no dia a dia pode fazer grande diferença na conta de luz, ajudando a aliviar o orçamento familiar e colaborando com o meio ambiente.

Pensando nisso, a distribuidora orienta a população com algumas dicas práticas de economia de energia que podem ser aplicadas em qualquer residência, comércio ou indústria: