Banda de Música da PMDF completa 159 anos

A Polícia Militar do Distrito Federal celebra, nesta terça-feira (10), os 159 anos de criação de sua tradicional banda de música. Fundada em 1866, no Rio de Janeiro, ainda durante o Brasil Império, a banda atravessou gerações e acompanhou importantes transformações históricas do país.

Com a transferência da capital federal para Brasília, em 1960, a Banda de Música da PMDF passou a integrar o cotidiano cultural da nova capital, consolidando-se como um dos principais símbolos da corporação. Presente em cerimônias cívicas, militares e eventos socioculturais, o grupo tornou-se referência na promoção da cidadania e da cultura.

Mais do que representar a tradição da Polícia Militar, a banda cumpre um papel de aproximação entre a corporação e a sociedade, reforçando valores de respeito, integração e compromisso com a comunidade. Ao longo dos anos, suas apresentações ajudaram a fortalecer o vínculo entre segurança pública e vida cultural no Distrito Federal.

Com informações da PMDF