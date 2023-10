Banda de escola do Itapoã é destaque em competição musical

Cerca de 80 alunos integram o conjunto que faz parte do projeto político pedagógico da escola

Os alunos da banda de música da escola cívico-militar Centro Educacional 01 do Itapoã foram destaque no IV Campeonato de Bandas e Fanfarras do DF e Entorno, realizado no Gama. Cerca de 80 estudantes que integram a corporação musical da instituição de ensino ganharam medalhas em cinco modalidades diferentes da competição.

Participaram do campeonato 13 bandas escolares das redes pública e privada do DF e Entorno, além de bandas municipais. O corpo musical premiado conta com instrumentos de sopro e percussão, e a linha de frente é formada por um corpo coreográfico, mor, baliza e pelotão de bandeiras.

“Ganhamos cinco troféus, o que foi a recompensa de um árduo trabalho. O sentimento é de orgulho e valorização da educação pública. Mostramos que os alunos da rede de ensino são capazes; basta ter a oportunidade. A intenção agora é continuar aprimorando a banda, tornando-a uma referência no projeto de bandas escolares”, conta o maestro e professor de artes, Gustavo Silva. O grupo musical foi formado há oito meses e se preparou durante dois para a competição.

Importância pedagógica

A escola, que atende 1.250 alunos do ensino médio no período matutino e 1.250 crianças do ensino fundamental no período vespertino, inclui a iniciação musical como parte do projeto político-pedagógico da instituição de ensino.

“Nosso objetivo principal era despertar o interesse dos estudantes pela musicalização, a partir da compreensão da música como uma manifestação estética e cultural capaz de transcender o contexto social, bem como promover um contato qualitativo com os pares por meio das experiências proporcionadas pela música em suas diversas manifestações”, destaca a diretora Graça Honório.

A diretora enfatiza que os estudantes foram além das aulas e aprimoraram a convivência entre os integrantes da banda, suas famílias e toda a equipe pedagógica. “Foram fortalecidos os vínculos socioemocionais e o sentimento de pertencimento, que se manifesta na satisfação e orgulho dos estudantes em representar a escola e a comunidade que, embora muitas vezes marginalizada, revela talentos múltiplos capazes de tornar a vida muito melhor”, completa Graça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília