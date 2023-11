Aviso de licitação é publicado para obras de infraestrutura no Noroeste

O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (22), aviso de licitação pública para contratar obras complementares de infraestrutura no Setor Habitacional Noroeste. O certame é presencial e está marcado para o dia 19 de dezembro, às 10h. O edifício-sede da Terracap fica no Bloco F, Setor de Áreas Municipais (SAM) – atrás do anexo do Palácio do Buriti.

O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. O credenciamento do representante e a entrega dos envelopes devem ser feitos até a mesma data, às 9h.

A empresa vencedora executará obras complementares de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica flexível, sinalização vertical e horizontal, estacionamentos em pavimento intertravado e meios-fios, paisagismo com gramíneas e movimentações de terra no Noroeste.

Interessados em participar da concorrência já podem fazer o download do edital por meio do site da Terracap, na seção Licitações Compras/Serviços. Para acessar os demais documentos referentes à Licitação Presencial nº 13/2023, basta clicar neste link.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas no call center da Terracap, no número (61) 3350-2222, ou via chat online, disponível no portal da Agência. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

