Aves do Zoológico de Brasília serão levadas a São Paulo

Três novas aves, nascidas no Jardim Zoológico de Brasília, terão casa nova: um viveiro do Projeto Jacutinga, da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil (SAVE Brasil), na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. O trio de jacutingas (Aburria jacutinga) é espécie ameaçada de extinção no Brasil e será enviado à capital paulista justamente para que se reproduza.

Não foi fácil. O zoológico da capital tinha um macho da espécie e, em 2018, recebeu o reforço de mais um casal e uma fêmea. Com as orientações do studybook, foram iniciadas as tentativas para a chegada dos filhotes. Os ovos não vingavam ou não eram chocados pelos bichos. Até que em outubro de 2022, nasceram os novos exemplares.

“Existe um studybook keeper da jacutinga, um material produzido por estudiosos que nos orienta sobre o perfil deste animal”, explica a diretora de Aves do Zoo, Ana Cristina de Castro. “Com o sucesso reprodutivo que alcançamos, estamos colaborando com nossos filhotes para os projetos de fora. Se aptos, eles serão reintroduzidos na natureza”, acrescenta.

“O estudo realizado também nos orienta a colaborar com outras unidades. Por exemplo: estão precisando de uma jacutinga em São Paulo para reprodução. Se não for aparentada, enviamos”, reforça a chefe de Conservação e Manejo de Aves, Ranne dos Santos. Há a perspectiva de que, em breve, a técnica seja usada com outras aves do Zoo, como papagaios. Nos últimos três anos, nasceram cinco mamíferos ameaçados de extinção por lá, mas sem o uso da técnica. Três macacos (dois sauim-de-coleira e um bugio-de-mãos-ruivas) e uma anta.

Com informações da Agência Brasília