Avenida Central do Núcleo Bandeirante terá mais acessibilidade

A principal via do Núcleo Bandeirante, a Avenida Central, passará por uma requalificação urbana que promete transformar completamente o espaço público da região. A segunda etapa do projeto viário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Seduh-DF) foi aprovada pela Portaria nº 68, publicada nesta sexta-feira (23) no Diário Oficial do DF. A proposta contempla os trechos 2, 3 e 4 da avenida, com obras voltadas à acessibilidade, reorganização de estacionamentos e criação de áreas de convivência.

Com 2,26 quilômetros de extensão e concentrando a maior parte do comércio local, a avenida será adaptada para melhor atender pedestres, ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida. Estão previstas a ampliação e padronização das calçadas — que se tornarão mais largas e contínuas —, rotas acessíveis, rampas nos principais pontos de travessia e novas faixas de pedestres. Entradas de ruas sem saída também serão transformadas em calçadas contínuas com plataformas elevadas.

A intervenção abrangerá 90,5 mil metros quadrados de área, ligando o trecho anteriormente aprovado — entre a Vila Divinéia e o balão do posto San Remi — até o Parque Bandeirante, completando a revitalização de toda a extensão da via. A obra prevê ainda a construção de 3.430 metros de passeios acessíveis, a reorganização dos estacionamentos e a integração entre pedestres e ciclistas em espaços compartilhados.

Para valorizar o convívio social e apoiar o comércio, áreas de permanência e quiosques serão padronizados com novos bancos, mesas, lixeiras e pergolados — estruturas de madeira ou metal que proporcionam sombra e conforto.

Na Praça do Mercadão, após a escadaria, serão instalados pergolados para apoiar os comerciantes locais e criar uma conexão mais fluida entre a 3ª Avenida e a Avenida Central. Já os estacionamentos próximos aos comércios e canteiros centrais terão vagas demarcadas para carros, motos, bicicletas, idosos e pessoas com deficiência (PcD), além de trechos compartilhados com ciclovias.

A recuperação ambiental também faz parte da proposta: serão requalificados 4.643 m² de áreas verdes e plantadas 152 novas árvores ao longo da via.

Segundo o subsecretário de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura da Seduh, Vitor Recondo, o projeto foi desenvolvido a partir de um diagnóstico técnico que identificou problemas como calçadas estreitas e desniveladas, falta de acessibilidade e dificuldades de travessia. “A proposta prioriza demandas da comunidade e tem como diretriz principal a acessibilidade nas calçadas, já que há grande circulação de pedestres”, explicou.

O administrador regional do Núcleo Bandeirante, José de Assis Silva, reforça o caráter histórico da intervenção: “Muitos idosos pediam por mais acessibilidade. Sem falar na reorganização dos estacionamentos. A avenida tem 65 anos e nunca passou por uma transformação desse porte. Será um grande ganho para a comunidade”.

Com a aprovação da Portaria nº 68, a segunda etapa do projeto segue agora para a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), que será responsável pela elaboração dos projetos executivos e complementares para viabilizar a obra.

Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF)