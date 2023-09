Avançam as ações de tapa-buraco em Ceilândia

Equipes da Novacap atuam em várias frentes para recuperar as vias da cidade

A Novacap reforçou as ações de tapa-buraco em Ceilândia para recuperar o asfalto antes do período chuvoso. De janeiro a agosto de 2023, cerca de 18.900 toneladas de massa foram aplicadas. O custo investido é de R$ 14,7 milhões nos contratos de prestação de serviço de manutenção corretiva das vias.

As equipes de tapa-buraco da Novacap estão, no momento, atuando nas Quadras 22, 24 e 26. Na sequência serão feitas as Quadras 20 e 18. Paralelamente também estão em execução, por parte da Companhia, a QNP 16 e 20. Empresas contratadas pela Novacap também estão recuperando as QNO’s 15 e 05, além das entrequadras e vias de acessos da Ceilândia Sul e Norte.

“O tapa-buraco é essencial para garantir a segurança, prevenir danos aos veículos e melhorar a mobilidade da população. A Novacap não mede esforços para garantir que a população de Ceilândia fique bem assistida quanto à qualidade do asfalto da cidade”, declara o presidente da Novacap, Fernando Leite.

“A Administração está comprometida em trabalhar para que a cidade se torne cada dia melhor, diariamente operações de recuperação asfáltica são realizadas, dando prioridade para os pontos mais críticos, mas sem deixar de atender as outras áreas, sempre com qualidade, presteza e celeridade. Nosso objetivo é deixar todas as quadras da cidade em condições seguras para o trânsito de veículos e pedestres”, disse o administrador Regional Interino de Ceilândia, João Marcelo Ferreira de Souza.

As ações de tapa-buraco da Novacap acontecem diariamente por equipes próprias e contratadas em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.