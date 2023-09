5 mil voluntários realizarão ações em mais de 200 instituições

A ação “Ame Seu Vizinho” é promovida anualmente pela Comunidade Cristã Videira, em parceria com o Instituto Vida Videira (IVV)

O dia 30 de setembro ficará marcado na memória de milhares de pessoas beneficiadas em mais de 200 instituições, incluindo unidades prisionais e um centro socioeducativo, sediadas nas cidades de Fortaleza, Eusébio, Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga e Caucaia (CE); Campinas (SP); Natal e Parnamirim (RN); Luziânia (GO) e Brasília (DF).

A ação consiste em distribuição de cestas básicas, realização de palestras e capacitações, além de atividades recreativas, doações de sangue e distribuição de refeições para pessoas em situação de rua.

Somente em Fortaleza e região metropolitana, serão beneficiadas cerca de 100 instituições, entre elas: Lar Davis, APAE Fortaleza, Associação Voar, IPOM, Casa de Jeremias, entre outros.

A ação “Ame Seu Vizinho” é promovida anualmente pela Comunidade Cristã Videira, em parceria com o Instituto Vida Videira (IVV).

Os interessados em contribuir com esse mutirão de voluntariado devem entrar em contato pelo telefone (85) 98128.5889 ou pelo e-mail [email protected]. É possível ajudar com recursos financeiros, cestas básicas e peças de roupas, além de participar pessoalmente com doação de tempo no dia 30 na instituição que escolher ajudar.