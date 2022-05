Autorizada obra de novo bairro no Recanto das Emas

O bairro será chamado de Setor Habitacional Tamanduá e abrigará famílias em situação de vulnerabilidade na região

Juliana Dantas e Elisa Costa

[email protected]

O Governo do Distrito Federal (GDF) autorizou a construção de um novo bairro no Recanto das Emas, para realocar as famílias que residem nas regiões Favelinha e Bananal. A autorização foi assinada nesta quinta (5) pelo governador Ibaneis Rocha, que visitou o local onde as famílias residirão.

O bairro será chamado de Setor Habitacional Tamanduá e deverá ocupar as quadras 7 e 8 do Recanto das Emas. O projeto é destinado às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade.

“Nós estamos realizando o sonho de diversas famílias, com a criação do Tamanduá. Nós pegamos um grupo de assentados que foram enganados no governo passado, com documentos totalmente falsos. Estamos trazendo, agora, urbanização para essa área de modo a assentar aqui em torno de 1,5 mil famílias”, afirmou Ibaneis.

Durante a visita, o governador Ibaneis destacou que o Distrito Federal possui um déficit de habitações. “Nós queremos trabalhar para acabar com esse déficit ou pelo menos diminuí-lo ao máximo”, disse.

O GDF não informou, até o fechamento da notícia, qual a previsão de início das obras no local.

Assinatura da autorização. Foto: Renato Alves / Agência Brasília