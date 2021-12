Autores do Distrito Federal e Minas Gerais levam o Prêmio Geek de Literatura da Amazon

Além do prêmio de R﹩ 10.000,00, os vencedores de cada categoria receberam contratos para publicação de versão impressa do livro e do quadrinho pela Pipoca & Nanquim

4 de dezembro de 2021 – A Amazon, Omelete e editora Pipoca & Nanquim anunciam neste sábado, os vencedores do Prêmio Geek de Literatura para ambas as categorias. Na categoria Ficção, o prêmio ficou para A Polícia Secreta para Crimes Mágicos, pelo mineiro Emanoel Ferreira. O livro é uma fantasia urbana que conta a história de Agnes, uma menina brasileira que irá descobrir o que o desaparecimento de um popular rabino e um assassino em série de adolescentes têm a ver com a mística dos pajés tupi-guarani e a magia da cabala judaica.

Já na categoria Quadrinhos, o grande vencedor é Dente de Leite, por Igor Frederico e Patrick Martins, ambos do Distrito Federal. A obra explora o tema da violência doméstica, do abandono afetivo, e da angústia existencial provocada pela maternidade compulsória, acompanhando uma idosa que cumpre religiosamente uma rotina doméstica.

Os vencedores foram escolhidos por júri popular e anunciados pelo autor Raphael Montes, dos livros de suspense Uma Mulher no Escuro e Jantar Secreto, durante a CCXP Worlds 2021, em um painel especial que contou ainda com a presença do escritor Affonso Solano e Marcelo Hessel, do Omelete.

A Amazon premiará cada obra vencedora com um valor de R﹩10.000 em dinheiro para seus autores, além deles terem a oportunidade de assinar um contrato de publicação com a editora Pipoca & Nanquim pela versão impressa de suas obras.

“O Omelete foi criado para celebrar todas as vertentes da cultura pop e é um grande entusiasta da literatura, desde sempre. Os quadrinhos são o coração da CCXP. O nosso Artist Valley cresce a cada edição. É uma honra fazer parte do Prêmio incentivando os autores independentes de fantasia, ficção científica, horror e histórias em quadrinhos e a, assim, fomentar toda a literatura geek nacional.

Valorizar esse universo fortalece todo o ecossistema que estamos inseridos. Inspirando, assim, novos trabalhos e novos leitores”, fala Gustavo Giglio, head de conteúdo para marcas do Omelete. “Foi uma ótima surpresa conhecer talentos e conteúdos tão interessantes e tenho certeza que os leitores vão adorar mergulhar nesses novos mundos e histórias.”

“Desde que nasceu em nós a vontade de abrir uma editora de quadrinhos e livros, já existia a vontade de fazer mais pela cena nacional desse mercado, de contribuir publicando novas obras de autores brasileiros e levá-las a um amplo número de leitores.” diz Bruno Zago, sócio-fundador e editor da Pipoca & Nanquim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Por isso, com imensa satisfação, aceitamos o convite da Amazon Brasil para ser a editora do Prêmio Geek, e junto do Omelete, formamos uma equipe qualificada para reunir diversos novos trabalhos e, depois, avaliar e selecionar os melhores para serem publicados. A Amazon tornou isso possível, e nos sentimos honrados por fazer parte dessa ação.”

Para serem elegíveis ao Prêmio, os títulos inscritos nas categorias de Livros ou Quadrinhos precisavam ser escritos em português do Brasil, e não publicados anteriormente por uma editora. Os títulos foram submetidos por meio da ferramenta Kindle Direct Publishing (KDP) e ficaram exclusivamente na Loja Kindle durante o período do Prêmio, inscritos no programa KDP Select. Os termos e condições do Prêmio Geek de Literatura podem ser vistos na página oficial.

Divulgação

Divulgação