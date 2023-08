Incêndio de grandes proporções atinge área florestal na região da Fercal

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foram acionadas

Na noite de segunda-feira (7), uma área florestal na região da Fercal foi atingida por um incêndio de proporções consideráveis. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foram acionadas para o local e estão empenhadas em conter as chamas desde as 20h. Os bombeiros estão concentrados em avaliar se existem áreas residenciais próximas ao local do incêndio, pois essa é a principal preocupação. A ação se torna complexa devido ao tamanho da área afetada, a persistência das chamas, o terreno acidentado e as dificuldades para controlar o fogo.

TJDFT reconhece direito de aposentado com cardiopatia grave à isenção do imposto de renda No entanto, não foram divulgadas informações sobre a extensão territorial que foi afetada pelas chamas.