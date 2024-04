Automóvel pega fogo na Via Estrutural

Nesta terça-feira, ocorreu um incêndio na Via Estrutural, em frente a loja Estrutural Vidros, sentido Taguatinga-DF. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu realizar o atendimento às 17h52.

No local, as equipes de socorro depararam-se com um Renault Sandero, de cor branca, tomado pelas chamas. Imediatamente as equipes deram início ao combate ao incêndio, debelando o fogo.

Não houve vítimas no ocorrido, e durante o atendimento, duas faixas de rolamento foram interditadas, o que impactou o trânsito, devido o horário de rush. O veículo ficou aos cuidados da condutora e proprietária.