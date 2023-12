Aumenta oferta de transporte público para Planaltina e São Sebastião

Com início na segunda-feira (4), mudança vai beneficiar moradores do Núcleo Rural São José e do Capão Comprido

A partir desta segunda-feira (4), moradores de Planaltina e São Sebastião terão mais ônibus. A medida, uma iniciativa da Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob), contempla as regiões do Núcleo Rural São José e Capão Comprido. A linha 0.612 será reativada e vai circular até o Núcleo Rural São José, saindo do Terminal de Planaltina. Já a linha 181.5 terá novos horários e rota alterada para atender os moradores do Capão Comprido, em São Sebastião. De acordo com o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, após monitoramento dessas regiões, a equipe técnica da pasta identificou a necessidade de alternativas para acesso da população ao transporte público. “Ouvimos também os pedidos dos moradores de Planaltina, feitos por meio de abaixo-assinado, e vamos disponibilizar viagens de ônibus que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas que residem nas duas localidades”, afirma. A linha 0.612 vai circular com saídas do Terminal de Planaltina às 5h15 e às 17h. A operação será feita pela empresa Piracicabana, com tarifa de R$ 5,50. Já a linha 181.5, que fará o trajeto entre São Sebastião (Capão Comprido), Jardim Botânico III (condomínios da DF 001), Altiplano Leste e Lago Sul, fará viagens de segunda a sexta-feira às 5h25, 6h20, 7h45, 8h40, 10h15, 11h, 15h20, 16h, 16h45, 17h40 e 21h. A tarifa é R$ 3,80, e a operadora é a Pioneira. Serviço Reativação da linha 0.612 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE → Rota: Terminal de Planaltina / Núcleo Rural São José

→ Horários de segunda a sexta, com saída do Terminal de Planaltina: 5h15 e 17h

→ Operadora: Piracicabana

→ Tarifa: R$ 5,50 Mudança de rota e novos horários na linha 181.5 → Rota: São Sebastião (Capão Comprido)/ Jardim Botânico III (condomínios da DF 001)/Altiplano Leste/ Lago Sul

→ Horários de segunda a sexta: 5h25, 6h20, 7h45, 8h40, 10h15, 11h, 15h20, 16h, 16h45, 17h40 e 21h

→ Operadora: Pioneira

→ Tarifa: R$ 3,80. *Com informações da Semob CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE