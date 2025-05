Audiência pública do PDTU será em 5 de julho

O aviso de audiência pública para a atualização do Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU) e a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do DF (PMUS) foi publicado novamente pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (28). A nova publicação confirma a data da audiência para 5 de julho (sábado).

Na audiência, a população terá oportunidade de participar dos debates e contribuir para a atualização do PDTU. O diagnóstico que compõe o projeto foi elaborado levando em conta as contribuições apresentadas nas oficinas que foram realizadas em todas as regiões administrativas, nos meses de março e abril deste ano.

A equipe técnica realizou pesquisas de campo para verificar a demanda de passageiros e as origens e destinos das pessoas em suas viagens de coletivo. O documento será apresentado na audiência pública para a sequência dos debates e recebimento de novas contribuições.

“As pessoas poderão conhecer, com esse diagnóstico, um retrato de como está o sistema de transporte público do DF e como podemos remodelar a operação com as linhas de ônibus sendo planejadas de acordo com a origem e destino dos passageiros”, explicou o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves. Segundo ele, é muito importante que a população participe, e por isso a audiência será amplamente divulgada para conhecimento e participação da sociedade.

Audiência

Qualquer pessoa, empresa ou entidade poderá participar do evento

A audiência pública será realizada a partir das 9h de 5/7, no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), localizado no Setor de Autarquias Norte (no início da via L2 Norte – Quadra 3, Lote A). O evento terá duração de três horas e será transmitido em tempo real pela internet.

Qualquer pessoa, empresa ou entidade poderá participar do evento. De acordo com a equipe que elabora o projeto do PDTU, a audiência terá caráter consultivo. Será apresentado o resultado dos trabalhos realizados até o momento, com objetivo de fomentar e democratizar a efetiva participação da sociedade em geral, sobretudo dos usuários do transporte público coletivo e adeptos da mobilidade ativa.

Durante as três horas de audiência pública, os interessados poderão apresentar contribuições, que deverão ser escritas. Os participantes receberão formulário específico para as contribuições, onde deverão se identificar. Os canais de transmissão e instruções de acesso online serão divulgados na página sistemas.df.gov.br/PDTU e ficarão disponíveis até o encerramento da audiência pública.

*Com informações da Semob-DF