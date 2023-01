Audiência pública discutirá licenciamento no Jardim Botânico no dia 24

Evento, que vai tratar do Relatório de Impacto de Vizinhança do Residencial Ipê, abre programação do Brasília Ambiental

O Instituto Brasília Ambiental, por meio da Superintendência de Licenciamento (Sulam), inaugura na próxima terça-feira (24) a programação de audiências públicas virtuais para o ano de 2023. Na ocasião, será discutido o Relatório de Impacto de Vizinhança (Rivi) do parcelamento de solo urbano, referente ao licenciamento ambiental do Residencial Ipê, localizado na Fazenda Santa Bárbara, na DF-140, km 2, Região Administrativa do Jardim Botânico.

A transmissão ao vivo será realizada no canal do Brasília Ambiental no YouTube, das 19h às 21h45, com a exposição técnica do projeto e um espaço aberto para a participação de interessados. As instruções e procedimentos para acesso ao evento já estão disponíveis no site do instituto.

Quem não tiver acesso à internet e quiser participar do evento online poderá acompanhar a transmissão no Condomínio Ecológico Parque do Mirante – Área Comercial, Rua Contorno, quadras 3 e 4, Setor Habitacional Jardim Botânico, na sala de reunião da imobiliária RexJota.

Dentro do cronograma de audiências públicas da Superintendência de Licenciamento do Brasília Ambiental neste ano, já estão previstas novas edições das reuniões virtuais para o mês de fevereiro. Clique aqui e confira mais detalhes.

Com informações da Agência Brasília