Audiência pública debate sobre política de integridade no esporte

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizará uma audiência pública remota, na noite desta quarta-feira (24), referente a política de integridade no esporte. O debate proposto pelo deputado Delmasso (Republicanos) começará a partir das 19h e terá transmissão ao vivo pela TV WEB e pelo Portal e-Democracia.

O debate terá com base o projeto de lei № 1191/2020, de autoria do distrital, que institui no DF a Política Distrital de Integridade no Esporte, “voltada a promover o desenvolvimento do esporte baseado em padrões de boa governança, moral, ética e transparência. Pela proposta, em tramitação na CLDF, as organizações esportivas promoverão a gestão e a prática esportiva baseadas em padrões éticos e morais que garantam o jogo limpo em treinamentos ou nas competições.

Na justificativa da proposição, Delmasso explica que o objetivo da iniciativa é “promover a gestão e a prática esportiva baseadas em padrões de boa governança, integridade e transparência, preservando o ambiente de treinos e competições de corrupção, dopagem e outros males que ferem os valores do esporte”.

As informações são da CLDF