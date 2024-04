Audiência pública debate padronização de veículos de vacinação da Secretaria de Saúde

A padronização dos veículos de vacinação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) foi debatida durante uma audiência pública realizada nesta sexta-feira (26). O objetivo é garantir a isonomia aos representantes de empresas interessadas, visando a análise das características do carro e a ampla concorrência.

A discussão buscou auxiliar no processo de elaboração do documento descritivo que servirá de base para a contratação das empresas responsáveis pelo fornecimento dos carros de vacinação. A elaboração dos estudos e dos termos técnicos para a abertura do processo licitatório são o próximo passo.

Estiveram presentes na reunião virtual representantes da área técnica da Secretaria de Saúde (SES-DF), de empresas interessadas e de profissionais de saúde. Os participantes manifestaram as dúvidas e outros pontos relativos aos veículos. Entre os assuntos mencionados, questões sobre a iluminação das vans, divisórias internas, presença de freezer, altura mínima de portas e capacidade de carga foram esclarecidas.

“A audiência abre um espaço para ouvir as empresas. Assim, quando o descritivo padronizado for para o certame, todas elas conseguirão participar”, explicou a chefe da Assessoria de Incorporação de Tecnologia em Saúde (Assitec) e presidente da mesa diretora da audiência, Adriana Bueno.

O encontro, ainda segundo Bueno, permitiu à gestão da SES-DF apresentar necessidades da rede, avaliando o que é possível atender ou não do descritivo, conforme exposição realizada pelas empresas ou pela sociedade.

De acordo com a gerente da Rede de Frio da SES-DF e parte da área técnica da audiência pública, Tereza Luiza Pereira, o veículo atuará como uma sala de vacina volante, levando a imunização a locais vulneráveis. “É uma van adaptada onde há consultório para realizar triagem e registro da vacina, além da aplicação, com pia de lavagem de mãos, bancada para caixas térmicas, e uma câmara fria”, detalhou.

Carro da Vacina

Projeto itinerante da SES-DF, o Carro da Vacina completou mais de 41 mil doses aplicadas desde a criação, em 2022. Desse total, mais de 17 mil foram contra a covid-19.

Quando surgiu, a iniciativa apoiou a campanha na época da pandemia, em Ceilândia. Posteriormente, foi replicada em outras regiões administrativas, com ações em Planaltina, Gama, São Sebastião, Sol Nascente, Água Quente, Guará e Plano Piloto.

*Com informações da Agência Brasília