Atropelamento resulta em uma vítima ferida no SCIA

Nesta quinta-feira (17), uma pessoa ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta, na Quadra 8, Conj. 09, do SCIA. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) a ocorrência foi atendida às 19h25, com o emprego de duas viaturas.

O CBMDF afirmou que, ao chegarem ao local, as equipes encontraram uma vítima de atropelamento por uma moto Yamaha XTZ 250 Lander, de cor azul, pilotada por um homem, de 37 anos.

A área foi isolada para atendimento.

O pedestre, de 30 anos, estava caído ao solo, com sinais de fratura na perna direita. Ele foi atendido conforme protocolo de trauma e encaminhado ao Hospital de Base (IHBB).

A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada para o local.