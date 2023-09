Semana começa com 227 vagas nas agências do trabalhador

Entre as oportunidades, 138 são vagas para PcDs, como repositor de mercadorias e mercados e telemarketing

Nesta segunda-feira (25), as agências do trabalhador oferecem 227 vagas de emprego no Distrito Federal. Pessoas com deficiência (PcDs) têm o maior número de postos de trabalho: são 138 oportunidades para preencher.

Somente na função de repositor de mercadorias e mercados (R$ 1.399), são 110 vagas para PcDs em locais não fixos. Na Asa Sul, são ofertadas dez vagas de operador de telemarketing receptivo (R$ 1.585), direcionados a este grupo.

Há diversas oportunidades para a população em geral na região do Guará II, com dez postos para pedreiro (R$ 2.200), duas vagas para cozinheiro geral (R$ 1.442,53) e quatro oportunidades de motofrentista (R$ 1.870).

Em outras regiões, há uma vaga de babá (R$ 1.450) na Asa Norte e três de balconista (R$ 1.320) no Recanto das Emas, além de cinco vagas para ajudante de obras (R$ 1.584) no Gama.

Para quem procura estágio, há um para administrador disponível na Zona Industrial. O salário é de R$ 400, por quinzena. Não é necessária experiência comprovada e o nível de escolaridade exigido é o superior incompleto em administração.

Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília