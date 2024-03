Atleta brasiliense começa ano com resultados expressivos no vôlei de praia

Berço de craques do vôlei de praia, o Distrito Federal sempre revela grandes nomes para a modalidade. A atleta candanga Teresa Cavalcanti começou a temporada 2024 com o pé direito já conquistando dois títulos.

Em uma semana, foram dois títulos conquistadas pela jogadora. Em Brasília, ela conquistou a 1ª etapa do Circuito Aberto do Vôlei de Praia jogando com sua dupla Babi. Em Cuiabá, Teresa venceu o Circuito Regional do Centro-Oeste ao lado de outra brasiliense, a Bia. Na final do torneio, venceram uma dupla do Mato Grosso do Sul de virada por 2 a 1.

Teresa comemorou os resultados e exaltou também toda sua equipe que o auxiliou. “Começar o ano com dois títulos consecutivos, sendo um a nível nacional e outro regional, é muito gratificante. Esses resultados demonstram que a preparação realizada pela comissão técnica está sendo bem feita. Estamos colhendo os frutos do trabalho não só desses 2 meses iniciais, mas também do ano passado”.

Teresa iniciou sua trajetória no vôlei ao 9 anos na categoria indoor em Fortaleza, onde morava na época e disputou dois campeonatos brasileiros de vôlei de quadra pela seleção cearense, até migrar para o vôlei de praia aos 16 anos. Nas areias, ela disputou as etapas do Circuito Brasileiro sub 19 e sub 21, conquistando alguns títulos na categoria de base.

“Fico muito feliz de poder representar o DF no alto rendimento do vôlei de praia e trazer bons resultados para a Capital Federal e para o NCT/Iate, clube que represento. É gratificante saber que somos referência e inspiração para outros atletas quererem começar e crescer no esporte. E embora ainda existam muitas possibilidades de crescimento na modalidade, quando comparado a outras cidades do país, o DF possui atletas de ponta e apoio da Secretaria de Esporte com o programa COMPETE e Bolsa Atleta. Assim, fico feliz de representar e ser apoiada pelo DF”, contou a atleta.

No ano passado, Teresa conquistou outros títulos, como o 5° lugar no Circuito Mundial Futures, o 1° lugar no Circuito Brasiliense, e duas medalhas de prata e uma de bronze no Circuito Brasileiro Aberto.

Além de ser atleta profissional de vôlei de praia, a brasiliense é formada em Engenharia Ambiental na UnB, e representa o DF em torneios nacionais e internacionais. Ela faz preparação no Iate Clube, sede do NCT vôlei de praia.