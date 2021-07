Atendimento de emergência: saiba onde encontrar por especialidade

No Distrito Federal, os hospitais públicos possuem atendimentos que vão além da clínica médica e funcionam de forma ininterrupta

Emergências médicas acontecem a todo momento, de formas inesperadas. Saber onde encontrar o serviço de saúde especifico para a emergência pode salvar vidas. No Distrito Federal, os hospitais públicos possuem atendimentos que vão além da clínica médica e funcionam de forma ininterrupta. A Secretaria de Saúde divulgou uma lista dos locais disponíveis.

Cardiologia

Em caso de problemas cardíacos, todas as emergências do DF (UPAs e hospitais) estão capacitadas para atender pacientes com infarto do miocárdio. A parceria que possibilita isso é feita pelo Secretaria de Saúde e o Laboratório Boehringer Ingelheim, feita pelo Projeto Sprint.

Para melhorar a qualidade dos atendimentos, toda a rede é integrada ao Aplicativo Join, um app de troca de informação entre médicos. Isso possibilita que os médicos da ponta (clínicos das UPAs e hospitais) sigam orientações por telemedicina para atendimento a esses pacientes que são compartilhadas pelos cardiologistas de plantão no Hospital de Base.

Os médicos fotografam os eletros e enviam aos cardiologistas para a confirmação do infarto. Desta forma, o paciente recebe o tratamento adequado mesmo sem um médico cardiologista presente na unidade. O Join possui tecnologia segura e é certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Essa automatização é de extrema importância, visto que o infarto agudo do miocárdio com supra de ST (IAMCSST) é uma das principais causas de mortalidade por doenças cardiovasculares. A grande maioria dos casos é causada por arterotrombose, seguindo por vasculites e dissecção coronariana.

O tratamento padronizado na Secretaria de Saúde é a Trombolise química, realizada com o medicamento Tenecteplase, o qual deve ser iniciado o mais rápido possível após o início dos sintomas. Caso o paciente tenha contraindicação a medicação ou não responda ao tratamento, ele é transferido para o Hospital de Base (que é o Hospital de Referência Terciária) onde poderá ser submetido a uma angioplastia de resgate.

Onde tem atendimentos especializado em cardiologia?

– Hospital Materno Infantil de Brasília;

– Hospital Regional de Ceilândia (referência em atendimento de infarto e AVC);

– Hospital Regional do Gama;

– Hospital Regional de Taguatinga;

– Hospital de Base;

– Todas as UPAs do Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Oftalmologia

A emergência oftalmológica do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) atende, em média, 300 pacientes por semana. A unidade possui dois médicos e um residente pela manhã e tarde. À noite, dispõe de dois médicos plantonistas para os atendimentos e, aos finais de semana, um médico e um residente.

Procedimentos que são realizados na emergência da oftalmologia do HRT:

– Traumas oculares (pancada no olho)

– Ciscos (corpo estranho)

– Conjuntivites (olhos vermelhos, inchados ou não, lacrimejantes, apresentando secreções esbranquiçadas ou com aspecto de pus)

– Terçol (olho inchado, dolorido, apresentando caroço com ou sem pus).

– Uveítes (inflamação do trato uveal)

– Úlceras de córnea

– Outras inflamações oculares.

Pacientes que chegam à emergência do HRT apresentando descolamento de retina, perfurações oculares, laceração de pálpebras são encaminhados ao Hospital de Base para cirurgia de emergência.

Onde tem atendimentos em oftalmologia?

Hospital Regional de Taguatinga;

Hospital de Base.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ortopedia

Em cinco hospitais da rede pública há atendimento especializado de trauma ortopédico, que é o tratamento das fraturas e das lesões musculares. São eles:

– Hospital de Base;

– Hospital Regional de Ceilândia;

– Hospital Regional de Planaltina;

– Hospital Regional de Taguatinga;

– Hospital Regional do Gama.

Cirurgia geral

Em oito unidades hospitalares do Distrito Federal é feito atendimento de emergência em cirurgia geral, dentre elas estão: vesícula biliar, obstrução intestinal, apendicite, ginecologia obstétrica, hérnias, hemorroidas e todas que compreendem cirurgia abdominal, cirurgia videolaparoscópica e cirurgia do trauma.

O atendimento em pronto-socorro ocorre nas seguintes unidades:

– Hospital de Base;

– Hospital Regional de Ceilândia;

– Hospital Regional do Gama;

– Hospital da Região Leste;

– Hospital Materno Infantil de Brasília;

– Hospital Regional de Planaltina;

– Hospital Regional de Sobradinho;

– Hospital Regional de Taguatinga.