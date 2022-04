Extra agora será atacarejo no DF

No total, serão até 70 lojas Extra Hiper e o processo de conversão se dará em dois blocos: o primeiro em 2022 e as demais em 2023

Ainda neste ano, cinco pontos comerciais do Extre Hiper no Distrito Federal se transformarão em Assaí Atacadista. Com a mudança, os direitos de exploração passarão à companhia, que realizará reformas nas unidades e as transformará em formato de “atacarejo”. Nos últimos cinco anos, outras 25 lojas do Extra Hiper foram convertidas em Assaí.

No total, serão até 70 lojas Extra Hiper e o processo de conversão se dará em dois blocos: o primeiro (com até 40 unidades) em 2022 e as demais em 2023. A divisão acontecerá nos próximos meses e, assim que for definida, o Assaí comunicará as datas de inaugurações. Com isso, a empresa dá continuidade à sua sólida estratégia de expansão, com a meta de alcançar 300 lojas em 2023. Atualmente, a empresa conta com 216 unidades e já realizou a inauguração de quatro novas lojas orgânicas (quando o projeto é construído totalmente do zero) somente neste primeiro trimestre.

Novos empregos

Com a abertura dos novos pontos, a economia da capital irá girar com a criação de, ao menos, 850 novos empregos e renda. Além disso, milhares de trabalhos também serão gerados com as contratações em construção civil para o processo de reforma das 70 lojas – em cada uma são necessários, em média, 350 profissionais. Cada loja gera, entre diretos e indiretos, cerca de 500 novas vagas de trabalho.

Outro projeto do Assaí é a contratação dos antigos funcionários do Extra, de maneira que, quem se mostrar interessado, terá prioridade nos processos seletivos para as vagas. Até o momento, a seleção ainda não foi iniciada, mas será comunicada quando for aberta.

Processo de compra

Anunciado em outubro, o acordo de transição das empresas conta com a conversão de 70 pontos comerciais do Extra. “Estamos falando de alguns dos melhores pontos comerciais dentro dos principais centros urbanos do Brasil, e que seriam irreplicáveis nos dias de hoje em razão da densidade imobiliária nessas regiões”, explica Belmiro Gomes, Presidente do Assaí.

Além de estarem em polos econômicos e cidades referência em todo o Brasil, os pontos estão presentes principalmente em regiões centrais, com grande adensamento populacional e amplamente conhecidos pelo público consumidor.

“Este movimento representa um marco fundamental na trajetória de crescimento do Assaí. E a partir deste ano, vão nos permitir alcançar cada vez mais pessoas para entregarmos o nosso modelo de negócios com preços baixos e uma experiência superior em atacarejo. Também geraremos novos empregos, o que beneficiará positivamente milhares de famílias brasileiras”, complementa o executivo.