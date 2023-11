Asa Norte tem policiamento intensificado

POST PATROCINADO

O policiamento por parte da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi intensificado no bairro da Asa Norte nesta semana. Desde segunda-feira (27) a Polícia prendeu seis indivíduos, por porte de armas brancas, ameaças e assalto.

Na segunda-feira, a polícia abordou um morador de rua que estava com metade do corpo para dentro de um carro, em uma via do bairro. O indivíduo escondia uma faca de 20cm dentro da blusa e foi preso em flagrante. Ele tinha passagens por ameaça, furto e roubo.

Na terça-feira (28), dois homens, atrás de uma parada de ônibus, foram abordados pelos Policiais Militares. Os dois portavam uma faca de 30cm e também tinham registros de várias passagens por furto e roubo.

No mesmo dia, três indivíduos foram presos por possível roubo de cabos de transmissão. A Polícia foi acionada e encaminhou os para a 5ª Delegacia de Polícia.

Algumas modalidades criminais são passíveis apenas de Termo Circunstanciado em que o autor assina termo se comprometendo a comparecer em juízo para responder pelo fato e não fica preso.

Informações: PMDF