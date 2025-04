Às vésperas do aniversário de Brasília, Praça 21 de Abril será revitalizada

Brasília está prestes a completar 65 anos com um presente especial para os moradores da Asa Sul: a tão aguardada revitalização da Praça 21 de Abril, localizada entre as quadras 707/708. A licitação foi concluída e as obras devem começar nos próximos dias, sob responsabilidade da empresa contratada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF).

Com investimento de R$ 1.900.956,79, viabilizado pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal (Fundurb), o projeto foi elaborado pela Novacap e prevê a transformação completa do espaço público, com foco em acessibilidade, segurança e lazer para todas as idades.

A reforma vai beneficiar diretamente a comunidade da região, especialmente os alunos e professores de três escolas públicas localizadas no entorno da praça, além de frequentadores do Teatro Renato Russo, um dos principais equipamentos culturais da Asa Sul. A proposta é criar um ambiente mais acolhedor e funcional, que incentive o uso coletivo e o convívio social.

Entre as melhorias previstas estão a instalação de calçadas acessíveis, bancos de concreto, lixeiras, bicicletários, pergolados e um novo Ponto de Encontro Comunitário (PEC). O rinque de patinação, atualmente pouco utilizado, será removido e dará lugar a uma área aberta de convivência.

Com mais de 10 mil metros quadrados, a Praça 21 de Abril foi criada na década de 1960 e, ao longo dos anos, sofreu com o desgaste natural e a falta de manutenção. A proposta da reforma é resgatar a importância histórica e afetiva do espaço, tornando-o mais seguro, bonito e integrado ao cotidiano da cidade.

“Trabalhar na recuperação de espaços públicos é uma forma de devolver à população locais que estimulam o convívio, o lazer e o sentimento de pertencimento. A revitalização da Praça 21 de Abril atende a uma demanda antiga dos moradores da Asa Sul e vai tornar o ambiente mais seguro, acessível e atrativo para todas as idades”, destaca o secretário de Obras, Valter Casimiro.