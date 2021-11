Artesanato, Gastronomia e Flores

Evento gratuito traz a Brasília 1ª Feira Nacional do Artesanato e das Flores nesta quinta-feira

Tereza Neuberger

A partir desta quinta-feira (11), Brasília recebe a 1ª Feira Nacional do Artesanato e das Flores. O evento é gratuito e conta com uma programação diversa e várias outras atrações. A 1ª Feira Nacional do Artesanato e das Flores traz ao público artesanato, gastronomia, palestras, fazendinha, exposições e shows ao lado da Torre de TV. A companhia de Teatro Os Melhores do Mundo, a banda Plebe Rude, a dupla de humoristas caipiras Nilton Pinto e Tom Carvalho e a banda 14 Bis, estão entre as atrações que subirão ao palco do festival, até o dia 15 de novembro no Complexo Cultural Funarte.



O objeto do Festival é promover o artesanato no Distrito Federal, resgatar história, cultura e tradição de acordo com a Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade. Ao todo, serão 180 estantes com os mais diversos tipos de artesanato e 40 de flores. No total o evento contará com 180 estandes com os mais diversos tipos de artesanato e cerca de 40 flores. A programação inclui espaço gastronômico, palestras, fazendinha, e shows musicais e teatrais em área coberta. A abertura ficará por conta da cantora sertaneja Makena (DF), das 19h às 23h.



O DF tem cerca de 12,4 mil artesãos registrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, de acordo com dados do Governo do Distrito Federal. A 1ª Feira Nacional do Artesanato e das Flores de Brasília conta com o apoio da Secretaria de Turismo, Emater e Administração Regional de Brasília.

Confira a programação completa:

Quinta-Feira , 11/11:

das 19h às 23h

Makena (música sertaneja)

Sexta-Feira, 12/11:

10h às 23h

Nilton Pinto e Tom Carvalho (humor caipira)

Sábado, 13/11:

10h às 23h

Plebe Rude (punk rock)

Domingo, 14/11:

10h às 23h

Companhia de Teatro Os Melhores do Mundo – 25 anos

Segunda-Feira, 15/11:

10h às 23h

14 Bis (rock)