Arraiá do Sudoeste, Octogonal e SIG – 2024

A Administração Regional do Sudoeste, Octogonal e SIG, convida toda a comunidade para o nosso tão esperado Arraiá do Sudoeste/Octogonal e SIG, que acontecerá amanhã, dia 07/06 (sexta-feira), a partir das 17 horas, no Parque Urbano Bosque do Sudoeste.

Transformamos o nosso querido Parque Urbano Bosque do Sudoeste em uma encantadora fazendinha para receber toda a comunidade em nosso Arraiá!



Prepare-se para ser transportado para o clima acolhedor e rural das festas juninas! Teremos uma programação repleta de atrações para toda a família, desde apresentação da quadrilha chinelo de couro e da tradicional quadrilha vida em movimento, até o animado show de forró com a talentosa cantora Kelly Guerra, que trará muita dança e diversão.



Para os pequenos, teremos touro mecânico gratuito, garantindo risadas em um ambiente totalmente seguro, e é claro que a fogueira estará acesa para aquecer nossos corações e criar aquele clima aconchegante das noites juninas.



E para os amantes da gastronomia, uma verdadeira festa de sabores típicos nos aguarda! Delicie-se com diversas opções de comidas típicas, enquanto desfruta de momentos de convívio com a turma do piqueniques.



Além disso, a Feirartes estará presente, oferecendo muito artesanato que encantarão os visitantes.

E para os nossos amados pets, teremos a barraca do Labeijo, onde você poderá tirar aquela foto memorável com seu melhor amigo de quatro patas, eles também são bem-vindos em nosso arraiá e você tutor pode traze-lo fantasiado!



Não fique de fora dessa celebração única! Traga toda a família, convide os amigos e venha fazer parte desses momentos especiais conosco.

Contamos com sua presença para tornar esse evento ainda mais especial!

Atenciosamente,

Assessoria de Comunicação do Sudoeste, Octogonal e SIG

Quaisquer outras dúvidas, favor entrar entre em contato:

E-mail: [email protected]

Telefone: (61) 3550-9004 / 99373 6355