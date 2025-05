Arquivo Público do Distrito Federal recebe senador do Paraguai

Em visita oficial a Brasília, o senador paraguaio Edgar Ruiz será apresentado nesta sexta-feira (30), às 14h, ao acervo histórico do Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF), em um dos momentos que antecedem sua posse como novo imortal da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abasci). A cerimônia da Abasci ocorre também na capital federal.

Durante o encontro, Ruiz terá acesso a registros documentais fundamentais para a compreensão da construção de Brasília, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. O político demonstrou forte interesse pelas características que conferem à cidade status semelhante ao de monumentos históricos como a Acrópole de Atenas (Grécia), a Grande Muralha da China e as Pirâmides de Gizé (Egito).

Entre os destaques do acervo que será apresentado ao senador estão documentos do urbanista Lucio Costa, recentemente repatriados em formato digital, além de esboços, imagens e registros originais de nomes centrais da arquitetura e arte modernistas brasileiras, como Oscar Niemeyer, Athos Bulcão e Roberto Burle Marx.

A visita de Edgar Ruiz reforça a projeção internacional do ArPDF, que em 2025 completa 40 anos de fundação. A instituição se consolida como referência nacional e internacional em preservação de memória e pesquisa histórica, atraindo cada vez mais olhares de estudiosos e representantes estrangeiros interessados na trajetória única da capital brasileira.

Com informações do Arquivo Público do DF