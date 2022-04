Arniqueira ganha três novos papa-lixos e já tem 15 no total

O papa-lixo é um contêiner semienterrado, com capacidade de até 5 m³, instalado em lugares estrategicamente apontados pelo SLU

Práticos e seguros, os papa-lixos criados pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vão se espalhando pela Região Administrativa de Arniqueira. Com três instalados recentemente nas quadras CJ17 e 27 da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE), no Setor Habitacional CJ 02 e na Chácara 43/2, a cidade conta agora com 15 contêineres, num total de R$ 525 mil investidos em benefício de mais de 20 mil moradores.

O papa-lixo é um contêiner semienterrado, com capacidade de até 5 m³, instalado em lugares estrategicamente apontados pelo SLU. É usado para receber sobras orgânicas e indiferenciadas, como fraldas descartáveis e resíduos de banheiros, originários de residências e pequenos comércios. Os estabelecimentos que geram mais de 120 litros de resíduos diários devem ter seu próprio recipiente de lixo, de acordo com a lei.

O diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, fala a respeito da funcionalidade dos papa-lixos e pede a ajuda da comunidade para preservá-los: “Esses equipamentos são muito importantes para manter a limpeza urbana, principalmente em áreas onde os caminhões da coleta têm dificuldade de passar. Espero que a população de Arniqueira cuide bem deles, porque só neste mês tivemos três papa-lixos vandalizados. Um prejuízo para os cofres públicos e para a população que precisa do equipamento”.

A então administradora de Arniqueira, Telma Rufino, que deixou o cargo recentemente para concorrer às próximas eleições, ressalta a diferença que faz o papa-lixo: “Em um dos maiores condomínios daqui, com mais de 180 casas, antigamente, você passava na frente e ficava horrorizado com a sujeira. Hoje, é um dos mais limpos que temos. Quando trabalhamos com uma população educada assim, dá gosto”.

O diretor de Meio Ambiente da administração regional, André Sales, explica que o trabalho de conscientização da população é feito diariamente, pelas redes sociais, na porta de quem tiver descartado o lixo de maneira irregular ou por meio do grupo de síndicos no WhatsApp. “Mostramos que o descarte irregular é ruim para eles, pois pode gerar mais focos de dengue. Trabalhamos em conjunto com a Vigilância Ambiental dentro dos lotes e agimos na área pública junto com SLU e GDF Presente”, afirma.

A 100 m do último papa-lixo instalado na Arniqueira, na ADE CJ17 e 27, mora o militar Matheus de Oliveira, 22 anos. Quando a reportagem chegou ao local e mostrou o novo contêiner, ele ficou surpreso e feliz: “Na minha rua, ainda não tinha um. É muito bacana e interessante para que nós possamos ter um local próximo para jogarmos o lixo e evitarmos poluição e bueiros entupidos em período chuvoso”.

Com informações de Petronilo Oliveira, da Agência Brasília